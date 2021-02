Lolita Lobosco: le anticipazioni della seconda puntata (Di domenica 28 febbraio 2021) Nonostante le profonde resistenze di Lolita per via della differenza d'età, tra lei e il giornalista Danilo Martini è scattata un'evidente intesa: ma proprio quando sta per lasciarsi andare, il vicequestore di Bari è chiamata a risolvere un altro misterioso caso. Comincia così la seconda puntata di Lolita Lobosco, la nuova serie di Rai1 con Luisa Ranieri, Lunetta Savino e Filippo Scicchitano, tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, che la scorsa settimana ha esordito con ascolti clamorosi e inaspettati, superiori ai 7 milioni 500 mila spettatori. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda domenica 28 febbraio. Lolita Lobosco, le anticipazioni della seconda ... Leggi su panorama (Di domenica 28 febbraio 2021) Nonostante le profonde resistenze diper viadifferenza d'età, tra lei e il giornalista Danilo Martini è scattata un'evidente intesa: ma proprio quando sta per lasciarsi andare, il vicequestore di Bari è chiamata a risolvere un altro misterioso caso. Comincia così ladi, la nuova serie di Rai1 con Luisa Ranieri, Lunetta Savino e Filippo Scicchitano, tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, che la scorsa settimana ha esordito con ascolti clamorosi e inaspettati, superiori ai 7 milioni 500 mila spettatori. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda domenica 28 febbraio., le...

