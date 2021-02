Lolita Lobosco: alla scoperta del nuovo taglio capelli di Luisa Ranieri (Di domenica 28 febbraio 2021) Mentre Lolita Lobosco torna stasera in tv, la sua protagonista, Luisa Ranieri, ha un nuovo taglio capelli da sfoggiare. Un taglio creato ad hoc per la presentazione alla stampa della miniserie televisiva gialla che va in onda la domenica sera (per quattro puntate) su Raiuno. Molto naturale, spontaneo, alla francese. Il cambio di look è avvenuto all’improvviso. La proposta di cambiamento è arrivata dall’hairstylist di fiducia dell’attrice napoletana. Domenica Ricciardi segue Luisa Ranieri da 14 anni. La segue per gli eventi, le partecipazioni televisive e i festival. È stata lei a sistemare i suoi capelli per il suo matrimonio… Leggi su amica (Di domenica 28 febbraio 2021) Mentretorna stasera in tv, la sua protagonista,, ha unda sfoggiare. Uncreato ad hoc per la presentazionestampa della miniserie televisiva giche va in onda la domenica sera (per quattro puntate) su Raiuno. Molto naturale, spontaneo,francese. Il cambio di look è avvenuto all’improvviso. La proposta di cambiamento è arrivata dall’hairstylist di fiducia dell’attrice napoletana. Domenica Ricciardi segueda 14 anni. La segue per gli eventi, le partecipazioni televisive e i festival. È stata lei a sistemare i suoiper il suo matrimonio…

