"Lockdown di 4-5 settimane". Ricciardi, l'ossessione della domenica: nero su bianco, il piano per rinchiuderci (Di domenica 28 febbraio 2021) Toh, Walter Ricciardi propone la sua strategia: chiudere tutto. Un po' "il tic della domenica", per il consulente di Roberto Speranza al ministero della Salute, che ha il "vizio" di scegliere i weekend per rilanciare la sua immutabile ricetta, ovvero il Lockdown. In questo caso, Ricciardi parla della sua "strategia no-Covid" in un intervento su Avvenire di oggi, domenica 28 febbraio. Ricciardi muove dalla considerazione che la vaccinazione di massa, anche se indispensabile, "richiederà mesi se non anni per garantire una protezione adeguata". E insomma, nel frattempo che si fa? Secondo il consulente di Speranza è necessaria "una strategia per il ritorno ad un equilibrio accettabile, quella della eliminazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Toh, Walterpropone la sua strategia: chiudere tutto. Un po' "il tic", per il consulente di Roberto Speranza al ministeroSalute, che ha il "vizio" di scegliere i weekend per rilanciare la sua immutabile ricetta, ovvero il. In questo caso,parlasua "strategia no-Covid" in un intervento su Avvenire di oggi,28 febbraio.muove dalla considerazione che la vaccinazione di massa, anche se indispensabile, "richiederà mesi se non anni per garantire una protezione adeguata". E insomma, nel frattempo che si fa? Secondo il consulente di Speranza è necessaria "una strategia per il ritorno ad un equilibrio accettabile, quellaeliminazione ...

