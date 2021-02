Liverpool in crisi, per la rinascita è Gerrard il prescelto (Di domenica 28 febbraio 2021) Una stagione da concludere nel modo migliore, poi, al Liverpool, potrebbe scattare la rivoluzione a partire dalla guida tecnica.Secondo il Sunday Mirror è la leggenda Reds Steven Gerrard l'opzione preferita dalla dirigenza del club inglese per la panchina in caso di addio dell'attuale tecnico Jurgen Klopp. Il manager tedesco, messo in discussione per gli scarsi risultati fin qui ottenuti in Premier League, è da tempo accostato alla Nazionale per il dopo Low. In caso di addio tra il tecnico e il club, l'attuale mister dei Rangers sarebbe la prima scelta. Lo stesso Gerrard non ha mai nascosto il desiderio di tornare nella famiglia Reds. Molto dipenderà dal finale di stagione del Liverpool.caption id="attachment 1087405" align="alignnone" width="620" Gerrard (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 28 febbraio 2021) Una stagione da concludere nel modo migliore, poi, al, potrebbe scattare la rivoluzione a partire dalla guida tecnica.Secondo il Sunday Mirror è la leggenda Reds Stevenl'opzione preferita dalla dirigenza del club inglese per la panchina in caso di addio dell'attuale tecnico Jurgen Klopp. Il manager tedesco, messo in discussione per gli scarsi risultati fin qui ottenuti in Premier League, è da tempo accostato alla Nazionale per il dopo Low. In caso di addio tra il tecnico e il club, l'attuale mister dei Rangers sarebbe la prima scelta. Lo stessonon ha mai nascosto il desiderio di tornare nella famiglia Reds. Molto dipenderà dal finale di stagione del.caption id="attachment 1087405" align="alignnone" width="620"(getty images)/caption ITA Sport Press.

