LIVE VOLLEY Scandicci-Trento 1-0 25-15 | 16-12 | Serie A1 Femminile 2020 2021 | PUNTEGGIO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 28 febbraio 2021) Savino Del Benee Delta Despar Trentino si sfidano nel posticipo della tredicesima giornata di ritorno diA1vuole continuare a crescere e scende sul campo di unain grande forma. L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 28 febbraio. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA VENTISEIESIMA GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICAA1AGGIORNA LASavino Del Bene– Delta Despar Trentino 1-0 (25-15, ...