LIVE – Teramo-Paganese 2-0 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la ventisettesima giornata delC di. I padroni di casa, reduci da due sconfitte e tre pareggi nelle ultime cinque gare, hanno un disperato bisogno di tornare al successo per non perdere terreno dalle rivali; i campani, dal canto loro, arrivano da due vittorie nelle ultime quattro uscite e sperano di proseguire lapositiva. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 28 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Lewandowski; Vitturini, Diakité, Piacentini, Tentardini; Santoro, Arrigoni; Ilari, Bombagi, ...

Rete8

... Gubbio 31 Carpi 30 Imolese, Fano 25 Vis Pesaro 24 Legnago Salus 22 Ravenna 20 Arezzo 16 GIRONE C RISULTATO FINALE Vibonese Catania 1 - 1 IN CORSOPaganese 0 - 0 CLASSIFICA GIRONE C Ternana 62 ...

Tutto pronto al Bonolis dove tra qualche minuto scenderanno in campo Teramo e Paganese per il match che chiude la ventisettesima giornata di Serie C girone C a partire dalle ore ...Chiude il programma delle gare della ventisettesima giornata di Serie C girone C il match Teramo-Paganese, gara che si disputa nel pomeriggio di oggi allo stadio Gaetano Bonolis, con fischio di inizio ...