LIVE Sci di fondo, Team Sprint Mondiali in DIRETTA: Italia quinta, De Fabiani compromette la medaglia (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. 13.49 E dire che Francesco De Fabiani ha rinunciato ad altre gare (skiathlon e 15 km ad intervalli) per prepararsi a questa Team Sprint. Non è andata come i tecnici avrebbero sperato. 13.48 Salvo sorprese inattese, i Mondiali di sci nordico si concluderanno senza medaglie per l’Italia. Era oggi la chance più concreta per salire sul podio, ma è andata male. 13.47 Grande amarezza per l’Italia. La medaglia è evaporata in penultima frazione, quando De Fabiani è andato letteralmente in crisi, staccandosi dalle prime tre posizioni. Troppo ampio il gap che Federico Pellegrino si è ritrovato a dover ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.50 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. 13.49 E dire che Francesco Deha rinunciato ad altre gare (skiathlon e 15 km ad intervalli) per prepararsi a questa. Non è andata come i tecnici avrebbero sperato. 13.48 Salvo sorprese inattese, idi sci nordico si concluderanno senza medaglie per l’. Era oggi la chance più concreta per salire sul podio, ma è andata male. 13.47 Grande amarezza per l’. Laè evaporata in penultima frazione, quando Deè andato letteralmente in crisi, staccandosi dalle prime tre posizioni. Troppo ampio il gap che Federico Pellegrino si è ritrovato a dover ...

