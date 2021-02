LIVE Sci di fondo, Team Sprint Mondiali in DIRETTA: De Fabiani e Pellegrino vincono la semifinale! Finale femminile senza l’Italia (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.55 Alle ore 13.30 la Finale maschile con Norvegia, Russian Skiing Federation (RSF), Svezia, Canada, Polonia, Finlandia, Italia, Rep. Ceca, Francia e Svizzera. Italia con Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino. Va ricordato che Francesco De Fabiani è gravato da un cartellino giallo rimediato nella Sprint individuale. 12.50 Alle ore 13.00 la Finale femminile con Slovenia, USA, Svizzera, Germania, Repubblica Ceca, Francia, Svezia, Russian Skiing Federation (RSF), Norvegia e Finlandia. 12.44 Avanzano alla Finale maschile dunque Norvegia, Russian Skiing Federation (RSF), Svezia, Canada, Polonia, Finlandia, Italia, Rep. Ceca, Francia e Svizzera. 12.39 Vince Federico ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.55 Alle ore 13.30 lamaschile con Norvegia, Russian Skiing Federation (RSF), Svezia, Canada, Polonia, Finlandia, Italia, Rep. Ceca, Francia e Svizzera. Italia con Francesco Dee Federico. Va ricordato che Francesco Deè gravato da un cartellino giallo rimediato nellaindividuale. 12.50 Alle ore 13.00 lacon Slovenia, USA, Svizzera, Germania, Repubblica Ceca, Francia, Svezia, Russian Skiing Federation (RSF), Norvegia e Finlandia. 12.44 Avanzano allamaschile dunque Norvegia, Russian Skiing Federation (RSF), Svezia, Canada, Polonia, Finlandia, Italia, Rep. Ceca, Francia e Svizzera. 12.39 Vince Federico ...

