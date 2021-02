LIVE Sci alpino, Gigante Bansko in DIRETTA: Faivre-Meillard-Pinturault per la vittoria! Guida Sette, bene Borsotti (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE IN VAL DI FASSA DALLE 11.00 13.31: All’intermedio De Aliprandini aggressivo: 49 centesimi di vantaggio 13.30: Perde tutto il vantaggio nel finale lo svizzero Caviezel che si inserisce al terzo posto con 17 centesimi di ritardo. Ora De Aliprandini 13.30: Errore per Caviezel in alto e ha 7 centesimi di ritardo 13.29: Va al comando l’austriaco Schwarz che mantiene 4 centesimi di vantaggio su Sette con un finale discreto 13.28: Schwarz all’intermedio ha 39 centesimi di vantaggio 13.27: perde tantissimo il ceco Zampa nella seconda parte di gara e accumula un ritardo di 1?08 che significa ottavo posto 13.26: Zampa ha 24 centesimi di vantaggio all’intermedio 13.23: Perde tanto nella seconda parte della seconda manche il tedesco ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE IN VAL DI FASSA DALLE 11.00 13.31: All’intermedio De Aliprandini aggressivo: 49 centesimi di vantaggio 13.30: Perde tutto il vantaggio nel finale lo svizzero Caviezel che si inserisce al terzo posto con 17 centesimi di ritardo. Ora De Aliprandini 13.30: Errore per Caviezel in alto e ha 7 centesimi di ritardo 13.29: Va al comando l’austriaco Schwarz che mantiene 4 centesimi di vantaggio sucon un finale discreto 13.28: Schwarz all’intermedio ha 39 centesimi di vantaggio 13.27: perde tantissimo il ceco Zampa nella seconda parte di gara e accumula un ritardo di 1?08 che significa ottavo posto 13.26: Zampa ha 24 centesimi di vantaggio all’intermedio 13.23: Perde tanto nella seconda parte della seconda manche il tedesco ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Val di Fassa in DIRETTA: Federica Brignone eguaglia Deborah Compagnoni! E’ l’azzurra più vin… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Team Sprint Mondiali in DIRETTA: tocca a De Fabiani-Pellegrino! Fuori Scardoni-Laurent - #fondo… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Team Sprint Mondiali in DIRETTA: Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino vincono la semifinale… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Team Sprint Mondiali in DIRETTA: tra poco De Fabiani-Pellegrino. Fuori Scardoni-Laurent - #fondo… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Team Sprint Mondiali in DIRETTA: tra le donne vanno in finale Slovenia USA Svizzera e Germania. T… -