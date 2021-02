LIVE Sci alpino, Gigante Bansko in DIRETTA: Faivre-Meillard-Pinturault per la vittoria! Brennsteiner risale, De Aliprandini, niente rimonta (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE IN VAL DI FASSA DALLE 11.00 13.51: Commette due errori nelle ultime sei porte il francese Pinturault e getta via tutto il vantaggio ed è secondo a 6 centesimi da Odermatt che dunque recupera punti nella Coppa di specialità 13.50: Pinturault all’intermedio ha 25 centesimi di vantaggio 13.49: Perde tanto anche nella seconda parte lo sloveno Kranjec che chiude con 84 centesimi di ritardo e chiude al quarto posto 13.48: Kranjec all’intermedio ha un ritardo di 32 centesimi 13.47: Perde tanto nel finale il francese Favrot che riesce a salvare la seconda piazza con 33 centesimi di ritardo da Odermatt 13.46: Favrot all’intermedio ha 4 centesimi di ritardo 13.45: Bravissimo Odermatt che riesce a mantenere un ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE IN VAL DI FASSA DALLE 11.00 13.51: Commette due errori nelle ultime sei porte il francesee getta via tutto il vantaggio ed è secondo a 6 centesimi da Odermatt che dunque recupera punti nella Coppa di specialità 13.50:all’intermedio ha 25 centesimi di vantaggio 13.49: Perde tanto anche nella seconda parte lo sloveno Kranjec che chiude con 84 centesimi di ritardo e chiude al quarto posto 13.48: Kranjec all’intermedio ha un ritardo di 32 centesimi 13.47: Perde tanto nel finale il francese Favrot che riesce a salvare la seconda piazza con 33 centesimi di ritardo da Odermatt 13.46: Favrot all’intermedio ha 4 centesimi di ritardo 13.45: Bravissimo Odermatt che riesce a mantenere un ...

