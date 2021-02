LIVE Sci alpino, Gigante Bansko in DIRETTA: Faivre: dominio da campione! Odermatt e Pinturault sul podio, azzurri fuori dalla top10 (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL Gigante MASCHILE DI Bansko 14.10: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di Coppa del Mondo, buon pomeriggio 14.08: Questa la classifica provvisoria di Coppa del Mondo generale: 1 Pinturault Alexis FRA 1034 2 Odermatt Marco SUI 824 3 SCHWARZ Marco AUT 718 4 MEILLARD Loic SUI 630 5 MAYER Matthias AUT 604 6 ZUBCIC Filip CRO 602 7 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 587 8 KILDE Aleksander Aamodt NOR 660 9 KRIECHMAYR Vincent AUT 515 10 FEUZ Beat SUI 487 14.06: Questa la classifica provvisoria della Coppa del Mondo di Gigante: 1 Pinturault Alexis FRA 550 2 Odermatt Marco SUI 525 3 ZUBCIC Filip CRO 486 4 MEILLARD Loic SUI 313 5 Faivre ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELMASCHILE DI14.10: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di Coppa del Mondo, buon pomeriggio 14.08: Questa la classifica provvisoria di Coppa del Mondo generale: 1Alexis FRA 1034 2Marco SUI 824 3 SCHWARZ Marco AUT 718 4 MEILLARD Loic SUI 630 5 MAYER Matthias AUT 604 6 ZUBCIC Filip CRO 602 7 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 587 8 KILDE Aleksander Aamodt NOR 660 9 KRIECHMAYR Vincent AUT 515 10 FEUZ Beat SUI 487 14.06: Questa la classifica provvisoria della Coppa del Mondo di: 1Alexis FRA 550 2Marco SUI 525 3 ZUBCIC Filip CRO 486 4 MEILLARD Loic SUI 313 5...

zazoomblog : LIVE Sci di fondo Team Sprint Mondiali in DIRETTA: Italia quinta De Fabiani compromette la medaglia - #fondo… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Bansko in DIRETTA: Faivre-Meillard-Pinturault per la vittoria! Guida Sette bene Borsotti -… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Team Sprint Mondiali in DIRETTA: oro Svezia tra le donne ora Pellegrino-De Fabiani! - #fondo… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Val di Fassa in DIRETTA: Federica Brignone eguaglia Deborah Compagnoni! E’ l’azzurra più vin… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Team Sprint Mondiali in DIRETTA: tocca a De Fabiani-Pellegrino! Fuori Scardoni-Laurent - #fondo… -