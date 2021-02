LIVE Sci alpino, Gigante Bansko in DIRETTA: Faivre domina, Zubcic sbaglia! De Aliprandini punta alla top ten. Seconda manche dalle 13 (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE IN VAL DI FASSA dalle 11.00 11.02: peccato per Nani che stava disputando una buona gara ma esce di scena nella Seconda parte 11.00: Riesce a stare sotto i 4 secondi Manfred Moelgg che chiude al 22mo posto a 3?56 da Faivre 10.56: esce di scena il norvegese Windingstad che stava disputando una buona gara. Gara interrotta. Appena si riprende c’è Moelgg 10.55: 4?58 di ritardo per il francese Noel: difficile vederlo nella Seconda manche 10.51: Limita io danni il russo Andrienko che chiude con 3?87 di ritardo ed è 23mo. Gli azzurri che devono ancora scendere devono stare sotto i 4? di distacco per qualificarsi 10.50: Errore del francese Sarrazin che esce di ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE IN VAL DI FASSA11.00 11.02: peccato per Nani che stava disputando una buona gara ma esce di scena nellaparte 11.00: Riesce a stare sotto i 4 secondi Manfred Moelgg che chiude al 22mo posto a 3?56 da10.56: esce di scena il norvegese Windingstad che stava disputando una buona gara. Gara interrotta. Appena si riprende c’è Moelgg 10.55: 4?58 di ritardo per il francese Noel: difficile vederlo nella10.51: Limita io danni il russo Andrienko che chiude con 3?87 di ritardo ed è 23mo. Gli azzurri che devono ancora scendere devono stare sotto i 4? di distacco per qualificarsi 10.50: Errore del francese Sarrazin che esce di ...

