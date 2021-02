LIVE Sci alpino, Gigante Bansko in DIRETTA: Faivre domina, Zubcic sbaglia! Attesa per De Aliprandini (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE IN VAL DI FASSA DALLE 11.00 10.14: Schmid ha 11 centesimi di vantaggio all’intermedio 10.13: Perde tanto nella seconda parte il francese Favrot che è quinto a 1?19 dalla testa. Ci sono tre transalpini nei primi cinque 10.12: Favrot ha 15 centesimi di ritardo all’intermedio 10.11: Non riesce ad interpretare al meglio la seconda parte di gara lo svizzero Odermatt che chiude al quinto posto a 1?20 dalla testa 10.10: Odermatt all’intermedio ha 49 centesimi di ritardo 10.09: Errore gravissimo per Zubcic che butta via non solo la gara di oggi ma probabilmente anche la Coppa di Gigante: è sesto con 3?10 di ritardo ma ha fatto un miracolo a restare dentro, era praticamente sdraiato 10.09: Zubcic ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE IN VAL DI FASSA DALLE 11.00 10.14: Schmid ha 11 centesimi di vantaggio all’intermedio 10.13: Perde tanto nella seconda parte il francese Favrot che è quinto a 1?19 dalla testa. Ci sono tre transalpini nei primi cinque 10.12: Favrot ha 15 centesimi di ritardo all’intermedio 10.11: Non riesce ad interpretare al meglio la seconda parte di gara lo svizzero Odermatt che chiude al quinto posto a 1?20 dalla testa 10.10: Odermatt all’intermedio ha 49 centesimi di ritardo 10.09: Errore gravissimo perche butta via non solo la gara di oggi ma probabilmente anche la Coppa di: è sesto con 3?10 di ritardo ma ha fatto un miracolo a restare dentro, era praticamente sdraiato 10.09:...

