Live Roma-Milan 0-1 rigore per i rossoneri | segna Kessié

(Di domenica 28 febbraio 2021) 45'pt Ci saranno 2 minuti di recupero. 45'pt Conclusione di Karsdorp, deviata in angolo. 43'pt GOL: Kessie dal dischetto non sbaglia. Pau Lopez intuisce ma non ci...

acmilan : ??? Il Mister presenta la sfida contro la Roma in conferenza stampa, seguila LIVE sull’App ??… - SkySport : Roma-Milan 0-1 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - MilanNewsit : LIVE MN - Roma-Milan (0-1) - Fine primo tempo - siamo_la_Roma : ? Termina la prima frazione di gioco ?? Giallorossi in svantaggio ?? Tra poco il secondo tempo #ASRoma - fcin1908it : Diretta LIVE, Roma-Milan 0-1: termina il primo tempo, decide Kessie su rigore -

Ultime Notizie dalla rete : Live Roma

Sul momento del Milan e i rinnovi approfondimento- Milan 0 - 0: traversa di Kjaer Situazione delicata per i rossoneri, analisi affidata allo stesso Maldini: ' Ho pensato se parlare alla ...13'pt Tutta compatta nella propria metà campo la. Che ha toccato poche volte il pallone in questi primi minuti di gara. 10'pt Choc l'avvio della squadra di Fonseca , che ancora non è entrata in ...La Roma di Paulo Fonseca vuole togliersi di dosso la nomea di squadra che non batte le big della Serie A: l’occasione giusta può essere la sfida dell’Olimpico contro il Milan di Pioli. Entrambe le ...Archiviata la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, la Roma torna in campo questa sera pronta a ospitare il Milan di Pioli, con l'obiettivo di battere finalmente una big in campionato ...