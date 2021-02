Live Roma-Milan 0-0 Gol di Tomori annullato per fuorigioco

acmilan : ??? Il Mister presenta la sfida contro la Roma in conferenza stampa, seguila LIVE sull’App ??… - iykecok : RT @SkySport: Roma-Milan ora su Sky Sport Uno: segui il LIVE - fcin1908it : Diretta LIVE, Roma-Milan 0-0: rete clamorosa fallita da Ibrahimovic - fcin1908it : Diretta LIVE, Roma-Milan 0-0: gol annullato ai rossoneri per fuorigioco - zazoomblog : Roma-Milan dalle 2045 diretta live Gioca Fazio. Pioli si affida a Ibra - #Roma-Milan #dalle #diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Live Roma

- MILAN 0 - 0(3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral. All. Fonseca MILAN (4 - 2 - 3 - 1): G. Donnarumma; ...FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Mayoral. All.: Fonseca. MILAN (4 - 2 - 3 - 1): ...1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Guida: si comincia! Primo pallone del match per il Milan. - Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di ...Sfida al vertice all’Olimpico: i giallorossi a caccia di un successo con una big La Roma di Paulo Fonseca vuole togliersi di dosso la nomea di squadra che non batte le big della Serie A: l’occasione g ...