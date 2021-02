LIVE Olimpia Milano-Fortitudo Bologna 98-72, Serie A basket in DIRETTA: l’Armani domina in lungo e in largo con la Effe (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.41 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 18.40 Milano domina dal primo all’ultimo minuto un match mai in discussione, top-scorer Punter con 25 punti, Hunt per la Fortitudo con 17. 18.39 FINISCE COSI’. Stoppata di Fantinelli su Cinciarini in entrata, 17? sul cronometro. 98-72 TRIPLA di Wojciechowski, la ventesima di Milano. 49? al termine. 95-72 Due liberi di Fantinelli. 95-70 TRIPLA di Moretti. 92-70 Penetrazione di Hunt, la Fortitudo prova a rendere meno duro il passivo, -22. 92-68 1/2 Hunt dalla linea della carità, 2’27” alla sirena finale. 92-67 Un libero di Baldasso, Milano in ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.41 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 18.40dal primo all’ultimo minuto un match mai in discussione, top-scorer Punter con 25 punti, Hunt per lacon 17. 18.39 FINISCE COSI’. Stoppata di Fantinelli su Cinciarini in entrata, 17? sul cronometro. 98-72 TRIPLA di Wojciechowski, la ventesima di. 49? al termine. 95-72 Due liberi di Fantinelli. 95-70 TRIPLA di Moretti. 92-70 Penetrazione di Hunt, laprova a rendere meno duro il passivo, -22. 92-68 1/2 Hunt dalla linea della carità, 2’27” alla sirena finale. 92-67 Un libero di Baldasso,in ...

fabiocavagnera : RT @OlimpiaMiNews: Non c'è mai partita al Forum, con la squadra di Messina che stabilisce il nuovo record di triple realizzate per il club… - OlimpiaMiNews : Non c'è mai partita al Forum, con la squadra di Messina che stabilisce il nuovo record di triple realizzate per il… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Fortitudo Bologna 52-29 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Fortitudo… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Fortitudo Bologna 52-29 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Fortitudo… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Fortitudo Bologna 0-0 Serie A basket in DIRETTA: inizia il match del Forum! - #Olimpia #Milano… -