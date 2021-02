LIVE Olimpia Milano-Fortitudo Bologna 67-46, Serie A basket in DIRETTA: Armani in controllo nel terzo quarto (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80-52 TRIPLA di Micov! Micov sbaglia il libero supplementare. 77-52 Micov, semi-gancio dall’area con il fallo subito da Saunders. 75-52 Banks realizza il libero del tecnico, 2’38” dal termine del terzo quarto. 75-51 Saunders realizza dall’area, arriva poi un fallo tecnico fischiato a Messina. 75-49 Piazzato di Michael Roll, ottavo punto di fila per il 10 di Milano. 73-49 2/2 per l’ex Brindisi. Viaggio in lunetta per Adrian Banks. 73-47 ANCORA ROLL! 16/20, 80% da 3 per l’AX Armani Exchange. 70-47 TRIPLA di ROLL. 67-47 Un libero di Adrian Banks. 67-46 PUNTER DA TRE! 64-46 WITHERS RISPONDE dall’altra parte. 64-43 TRIPLA di Moraschini, 5’08” da giocare nel terzo quarto. 61-43 Fantinelli realizza dall’area, la ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA80-52 TRIPLA di Micov! Micov sbaglia il libero supplementare. 77-52 Micov, semi-gancio dall’area con il fallo subito da Saunders. 75-52 Banks realizza il libero del tecnico, 2’38” dal termine del. 75-51 Saunders realizza dall’area, arriva poi un fallo tecnico fischiato a Messina. 75-49 Piazzato di Michael Roll, ottavo punto di fila per il 10 di. 73-49 2/2 per l’ex Brindisi. Viaggio in lunetta per Adrian Banks. 73-47 ANCORA ROLL! 16/20, 80% da 3 per l’AXExchange. 70-47 TRIPLA di ROLL. 67-47 Un libero di Adrian Banks. 67-46 PUNTER DA TRE! 64-46 WITHERS RISPONDE dall’altra parte. 64-43 TRIPLA di Moraschini, 5’08” da giocare nel. 61-43 Fantinelli realizza dall’area, la ...

