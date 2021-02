LIVE Olimpia Milano-Fortitudo Bologna 30-11 | Serie A basket in DIRETTA | primo quarto senza storia

(Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA37-22 Aradori batte la marcatura di Micov e ne mette altri due, Messina chiama il suotime out della partita sul parziale aperto di 6-0. 37-20 Baldasso, palleggio, arresto e tiro. 37-18 Totè dopo il rimbalzo, 7’46” sul cronometro del secondo, 2-1 la situazione falli. 37-16 TRIPLA di MICOV,continua ad essere perfetta da 3, 7/7! 34-16 Dentro il libero supplementare. 34-15 Baldasso segna subendo il fallo di Moretti, potenziale gioco da tre. 34-13 Assist di Shields per la schiacciata di Wojciechowski. 32-13 Hunt si appoggia al tabellone da centro area. 32-11 Partenza di Micov che semina la difesa fortitudina, semi-gancio a bersaglio. 17.25 Inizia il secondo. 17.23 Finisce un ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Fortitudo Bologna 0-0 Serie A basket in DIRETTA: inizia il match del Forum! - #Olimpia #Milano… - fabiocavagnera : GAME DAY Le scelte di Ettore Messina, il momento della Fortitudo, e una nuova dimensione: più spazio alle seconde l… - OlimpiaMiNews : GAME DAY Le scelte di Ettore Messina, il momento della Fortitudo, e una nuova dimensione: più spazio alle seconde l… - AlessandroMagg4 : GAME DAY Le scelte di Ettore Messina, il momento della Fortitudo, e una nuova dimensione: più spazio alle seconde l… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Fortitudo Bologna Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Fortitudo… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Olimpia

...anche in TV su Eurosport 2), Milano affronterà un doppio turno di Eurolega cruciale per ... si propone come una delle più combattute e serrate di sempre: mercoledì 3 marzo (ore 20.45), l......30 Pyramids FC - El Gouna Gibilterra > Premier Divison 2020/2021 19:30 Glacis United FC - Lincoln Red Imps Honduras > Liga Nacional 2020/2021 Clausura 00:15 Vida - Marathón 0 - 1 02:00- ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Olimpia Milano-Khimki di Eurolega Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di AX Armani Exchange Olimpia Mil ...Diretta Milano Khimki streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la 26^ giornata di basket Eurolega, siamo al Mediolanum Forum.