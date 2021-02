LIVE – Olimpia Milano-Fortitudo Bologna 25-8 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 28 febbraio 2021) AX Armani ExchangeLavoropiùsi sfidano nel match valido per la 20° giornata del campionato diA1. Gli uomini di Messina voglio continuare la marcia trionfale in campionato, finora costruita con 15 vittorie e sole due sconfitte. Compito non facile per i bolognesi, che avranno davanti una formazione che è anche terza in Eurolega: la banda di Damonte è decima in classifica a +4 dalla zona retrocessione e a -2 dalla zona playoff. Domenica 28 febbraio alle ore 17.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA25-8 7? – ANCORA PUNTER! TRIPLA, 15 PUNTI, ANCORA NESSUN ...