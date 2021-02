LIVE Olimpia Milano-Fortitudo Bologna 0-0, Serie A basket in DIRETTA: inizia il match del Forum! (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI PARTE! PALLA A DUE AL Forum! 17.02 Un minuto di raccoglimento in memoria di Gianni Corsolini, presidente della Lega basket dal 1977 al 1979. 16.58 I QUINTETTI, Milano: Rodriguez, Punter, Shields, Datome, Tarczewski; Bologna: Fantinelli, Banks, Saunders, Withers, Hunt. 16.58 Inno di Mameli al Mediolanum Forum, due minuti alla palla a due. 16.57 Il roster della Fortitudo Bologna: Aradori, Baldasso, Banks, Cusin, Fantinelli, Hunt, Manna, Pavani, Saunders, Totè, Withers. 16.56 Il roster dell’Olimpia Milano: Roster Olimpia Vs Fortitudo: 0 Punter 3 Moretti 5 Micov 9 Moraschini 10 Roll 13 Rodriguez 15 Tarczewski 19 Biligha 20 Cinciarini 31 Shields ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI PARTE! PALLA A DUE AL17.02 Un minuto di raccoglimento in memoria di Gianni Corsolini, presidente della Legadal 1977 al 1979. 16.58 I QUINTETTI,: Rodriguez, Punter, Shields, Datome, Tarczewski;: Fantinelli, Banks, Saunders, Withers, Hunt. 16.58 Inno di Mameli al Mediolanum Forum, due minuti alla palla a due. 16.57 Il roster della: Aradori, Baldasso, Banks, Cusin, Fantinelli, Hunt, Manna, Pavani, Saunders, Totè, Withers. 16.56 Il roster dell’: RosterVs: 0 Punter 3 Moretti 5 Micov 9 Moraschini 10 Roll 13 Rodriguez 15 Tarczewski 19 Biligha 20 Cinciarini 31 Shields ...

fabiocavagnera : GAME DAY Le scelte di Ettore Messina, il momento della Fortitudo, e una nuova dimensione: più spazio alle seconde l… - OlimpiaMiNews : GAME DAY Le scelte di Ettore Messina, il momento della Fortitudo, e una nuova dimensione: più spazio alle seconde l… - AlessandroMagg4 : GAME DAY Le scelte di Ettore Messina, il momento della Fortitudo, e una nuova dimensione: più spazio alle seconde l… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Fortitudo Bologna Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Fortitudo… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Fortitudo Bologna Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Olimpia #Milano-F… -