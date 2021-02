Live Napoli-Benevento 2-0 Follia Koulibaly: si fa espellere (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Napoli deve rialzarsi dopo la delusione in Europa League, ovvero l'inutile vittoria per 2-1 sul Granada che non ha evitato l'eliminazione ai partenopei. Gattuso sulla strada trova il... Leggi su ilmattino (Di domenica 28 febbraio 2021) Ildeve rialzarsi dopo la delusione in Europa League, ovvero l'inutile vittoria per 2-1 sul Granada che non ha evitato l'eliminazione ai partenopei. Gattuso sulla strada trova il...

MondoNapoli : LIVE - Il Napoli raddoppia! Politano sigla il raddoppio per gli azzurri - - _SiGonfiaLaRete : #LIVE - #NapoliBenevento 2-0, tocco di #DiLorenzo per la rete del raddoppio - zazoomblog : Napoli Benevento 1-0 LIVE: Mertens la sblocca di rapina - #Napoli #Benevento #LIVE: #Mertens - ftg_soccer : GOAL! Pontedera in Italy Serie C: Girone A Grosseto 2-1 Pontedera GOAL! Napoli in Italy Serie A Napoli 1-0 Benevent… - SkySport : Napoli-Benevento 1-0 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE -