Live | Giulia Salemi sotto attacco | insidia gli uomini sposati

BarbaCarmela : RT @Angela36976903: ?? STASERA VOTATE TUTTI VERDE PER GIULIA A LIVE NON È LA D'URSO ?? Mi raccomando! #prelemi #LiveÈlaSalemi - BarbaCarmela : RT @Senzanomeconlak: Andando a votare verde Giulia Salemi al live sentiment - _mariantoniett : RT @roeswvood: Voglio mostrare tutta la mia solidarietà ai #prelemi e a Giulia perchè, nonostante la volessi fuori dalla casa, ho trovato v… - itschiara25 : Comunque a parte lo schifo che hanno insinuato stasera su Giulia, posso dire che la gente che va da BDU a criticare… - Alis19122483 : RT @Senzanomeconlak: Chissà se xuxa che ha battuto Giulia la televoto avrebbe veramente fatto più del 95% a live non è la durso https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Giulia

Caterina Collavati a 'Non è la D'Urso ' accusaSalemi , da poco uscita dal Grande Fratello Vip: 'Ci hai provato con mio marito Fulvio Collovati'. CATERINA COLLOVATI CONTROSALEMI Caterina Collovati si ......non è la d'Urso Parole carine le sue che hanno fatto già infuriare Pierpaolo Pretelli e che potrebbe farlo ancora sicuramente alla luce di questo sconto tra Ambraham Garcia eSalemi anon ..."Come mai in due reality ho trovato due amori? Nella vita reale sono molto concentrata su me stessa". Dopo essere stata eliminata dalla Casa del "Grande Fratello Vip", Giulia Salemi a "Live - Non ...A Live Non è la D'Urso, Giulia Salemi non vuole incontrare l'ex Abraham Garcia per rispetto di Pierpaolo Pretelli. Ecco il video Mediaset ...