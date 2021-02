LIVE – Cremona-Trento 27-22 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 28 febbraio 2021) Vanoli Baskete Dolomiti Energia Trentino si sfidano nel match valido per la 20° giornata del campionato diA1. La Vanoli dopo 18 partite di campionato ha lo stesso bottino di(sei vittorie), e come i bianconeri ha grande necessità di strappare due punti importanti per rafforzare la propria posizione in classifica. La zona retrocessione presieduta da Varese, infatti, è solo distante due punti. Domenica 28 febbraio alle ore 12.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA27-22 FINE PRIMO QUARTO 10? – 2 su 2 di Mezzanotte dalla lunetta: 27-22. 10? – BROWNE! SECONDA TRIPLA E PARZIALE DI 5-0 TUTTO SUO! 25-20! 9? – 2 su 2 di Browne dalla ...