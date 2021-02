LIVE – Cantù-Treviso 63-60 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di domenica 28 febbraio 2021) Acqua S.Bernardoe De’Longhisi sfidano nella 20° giornata del campionato diA1. I lombardi attualmente alla quattordicesima posizione sfidano i trevigiani, a ridosso della zona playoff e con ottime ambizioni al secondo anno di ritorno nella massima. Domenica 28 febbraio alle ore 18.30 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA63-60 29? Kennedy raccoglie due punti in lunetta (63-60) 29? Chillo per il -1 (61-60) 28? Sokolowski 2/2 (61-58) 27? Pecchia realizza dal pitturato (59-56) 24? Russell riporta sopra(52-54) 22? Russell impatta (52-52) 22? Leunen e Gaines per il sorpasso (52-50) 21? Tripla di ...

libertascantu : #Cuneo - #Cantù 17-15 nel quinto set Un #ace di #Galaverna e vince #CuneoVolley #A2MVolley #credembanca… - libertascantu : #Cuneo - #Cantù 8-7 nel quinto set Cambio campo! #A2MVolley #credembanca #facciamogruppo #100x100cuorecanturino #live - IdeawebTV : Volley A2/M LIVE: Cuneo-Cantù 2-2, si gioca il 5° set. SEGUI LA DIRETTA - libertascantu : #Cuneo - #Cantù 26-28 nel quarto set #Motzo mette a terra i due #attacchi che mandano il #match al #tiebreak… - IdeawebTV : Volley A2/M LIVE: Cuneo-Cantù 2-1, si gioca il 4° set. SEGUI LA DIRETTA -

Blues che riprendono quota e ricacciano indietro: Wagner affonda il colpo in bello stile, 14 - 9 e altro time out ospite. Bertoli prova a suonare la carica con l'ace del 16 - 12, Serniotti ...Una partita importante per i biancoblu, impegnati in un duello a distanza conper il decimo ... Aggiornamentidella partita sui nostri canali social: Facebook www.facebook.com/vbcmondovi ...