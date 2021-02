LIVE America’s Cup in DIRETTA: limite del 30 aprile o la Coppa America riprenderà a novembre! (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RINVIATA L’America’s CUP! DI SICURO NON SI GAREGGIA IL 6-7 MARZO! IL NUOVO PROGRAMMA O SI CONCLUDE ENTRO IL 30 aprile O LA Coppa America RIPRENDERA’ A novembre! IL REGOLAMENTO VELOCITA’ DI NEW ZEALAND A 62 NODI? GABRIELE BRUNI: “ASSOLUTAMENTE FALSO” I KIWI PERDONO LA FACCIA: DALLE OFFESE A LUNA ROSSA ALL’IPOTESI DI GAREGGIARE CON ALLERTA 3! OPERAZIONI DI STAZZA VERSO IL RINVIO A MERCOLEDI’ 3 MARZO ARRIVA LA DEROGA DEL GOVERNO: LUNA ROSSA E NEW ZEALAND POSSONO ALLENARSI LONGANESI CATTANI: “LUNA ROSSA VUOLE TORNARE IN ACQUA IL PRIMA POSSIBILE” VIDEO: L’ALLENAMENTO DI TEAM NEW ZEALAND CON 7 NODI CARL WHITING: “SONO SICURO CHE TEAM NEW ZEALAND AVRA’ QUALCHE ASSO NELLA MANICA PER ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARINVIATA L’CUP! DI SICURO NON SI GAREGGIA IL 6-7 MARZO! IL NUOVO PROGRAMMA O SI CONCLUDE ENTRO IL 30O LARIPRENDERA’ AIL REGOLAMENTO VELOCITA’ DI NEW ZEALAND A 62 NODI? GABRIELE BRUNI: “ASSOLUTAMENTE FALSO” I KIWI PERDONO LA FACCIA: DALLE OFFESE A LUNA ROSSA ALL’IPOTESI DI GAREGGIARE CON ALLERTA 3! OPERAZIONI DI STAZZA VERSO IL RINVIO A MERCOLEDI’ 3 MARZO ARRIVA LA DEROGA DEL GOVERNO: LUNA ROSSA E NEW ZEALAND POSSONO ALLENARSI LONGANESI CATTANI: “LUNA ROSSA VUOLE TORNARE IN ACQUA IL PRIMA POSSIBILE” VIDEO: L’ALLENAMENTO DI TEAM NEW ZEALAND CON 7 NODI CARL WHITING: “SONO SICURO CHE TEAM NEW ZEALAND AVRA’ QUALCHE ASSO NELLA MANICA PER ...

