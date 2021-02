L’Isola dei Famosi 2021: confermati cast, opinionisti e inviato! (Di domenica 28 febbraio 2021) Ci siamo, tutto è pronto per L’Isola dei Famosi 2021. Il selvaggio reality darà il cambio al Grande Fratello Vip, con tantissime novità e un gruppo di naufraghi molto originale. Scopriamo insieme i dettagli! Ormai sembra tutto pronto per il decollo delL’Isola dei Famosi, il selvaggio reality che darà il cambio al lunghissimo Grande Fratello Vip di quest’anno. Come confermato da Mediaset, la data d’inizio è fissata per lunedì 15 marzo e, al timone, ci sarà la simpaticissima Ilary Blasi. La programmazione sarà simile a quella della casa più spiata d’Italia, con un doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il giovedì in prima serata su Canale 5. La location sarà la Repubblica dell’Honduras anche se, inizialmente, erano sorti dei dubbi a riguardo. Infatti, fino a qualche mese fa, si vociferava che, a ... Leggi su gossipnews.tv (Di domenica 28 febbraio 2021) Ci siamo, tutto è pronto perdei. Il selvaggio reality darà il cambio al Grande Fratello Vip, con tantissime novità e un gruppo di naufraghi molto originale. Scopriamo insieme i dettagli! Ormai sembra tutto pronto per il decollo deldei, il selvaggio reality che darà il cambio al lunghissimo Grande Fratello Vip di quest’anno. Come confermato da Mediaset, la data d’inizio è fissata per lunedì 15 marzo e, al timone, ci sarà la simpaticissima Ilary Blasi. La programmazione sarà simile a quella della casa più spiata d’Italia, con un doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il giovedì in prima serata su Canale 5. La location sarà la Repubblica dell’Honduras anche se, inizialmente, erano sorti dei dubbi a riguardo. Infatti, fino a qualche mese fa, si vociferava che, a ...

_Carabinieri_ : Nelle acque dell’Isola di Linosa, la motovedetta dei #Carabinieri di Lampedusa ha avvistato una tartaruga Caretta C… - Senzanomeconlak : Ragazzi urgente?? Dobbiamo trovare un modo per non far seguire al tzv1p l’isola dei famosi perché hanno già intenzio… - leccazione : non awed che vincerà l'isola dei famosi a causa delle zorpe - GiovannaLaura18 : Isola sacra e residenza degli Dei nel mondo antico, ridotta a immondiziaio e merdaio , sbeffeggiata e derisa anche… - GenoveseGiusy : Gascoigne, dopo una vita sregolata diventa naufrago: l’ex Lazio concorrente de “L’isola dei famosi”… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Jonathan Coe: «Gestire la fine è dura per tutti» Sette del Corriere della Sera