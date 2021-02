L’Inter fa il suo, +7 sul Milan. San Siro è un fortino e il Genoa ha già la testa al derby (Di domenica 28 febbraio 2021) Serviva una vittoria convincente, netta, al punto da permettere a Conte anche di far riposare qualche elemento nel finale di gara. A San Siro L’Inter fa il suo e vince 3-0 contro un Genoa che lascia tanti calciatori a riposo in vista del derby infrasettimanale contro la Sampdoria. “Queste partite sono un’opportunità per lanciare un segnale alle altre“, ha detto Lukaku nel post partita. E il segnale è stato lanciato, chiaro e netto con tre punti che proiettano i nerazzurri a quota 56 punti in classifica, a +7 dal Milan impegnato sul campo della Roma e +10 da una Juve fermata a Verona. Sin dal primo minuto di gioco, la partita è già indirizzata. Sponda di Lautaro (che ha preso parte a 17 reti in questo campionato) e conclusione vincente di Lukaku da fuori area. L’Inter cerca il raddoppio ... Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Serviva una vittoria convincente, netta, al punto da permettere a Conte anche di far riposare qualche elemento nel finale di gara. A Sanfa il suo e vince 3-0 contro unche lascia tanti calciatori a riposo in vista delinfrasettimanale contro la Sampdoria. “Queste partite sono un’opportunità per lanciare un segnale alle altre“, ha detto Lukaku nel post partita. E il segnale è stato lanciato, chiaro e netto con tre punti che proiettano i nerazzurri a quota 56 punti in classifica, a +7 dalimpegnato sul campo della Roma e +10 da una Juve fermata a Verona. Sin dal primo minuto di gioco, la partita è già indirizzata. Sponda di Lautaro (che ha preso parte a 17 reti in questo campionato) e conclusione vincente di Lukaku da fuori area.cerca il raddoppio ...

