L' insolito silenzio del Papa sul viaggio in Iraq che preoccupa molti

(Di domenica 28 febbraio 2021) Contrariamente a quanto avviene prima di un suoall’estero, oggiFrancesco non ha fatto alcuna menzione della sua imminente partenza per l’, prevista per il prossimo venerdì fino a lunedì 8 marzo. Né ha chiesto di pregare per il successo di una missione a lungo desiderata per visitare i cristiani del Paese, stringere più stretti legami con gli sciiti e visitare la patria di Abramo, il Padre delle tre religioni monoteiste. Crescono infatti lezioni - dal punto di vista sanitario - per la pandemia da Covid 19 nel paese che ha spinto (già due settimane fa, il 14 febbraio) il Ministero della Salute a imporre il lockdown nazionale in particolare nei weekend (dal venerdì a domenica, cioè giorni in cui avverrà la visita di Francesco nella terra di Abramo) fino all’8 marzo prossimo. Un lockdown che ...

Contrariamente a quanto avviene prima di un suo viaggio all'estero, oggi Papa Francesco non ha fatto alcuna menzione della sua imminente partenza per l'Iraq, prevista per il prossimo venerdì fino a ...