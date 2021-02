Ligue 1 | Lille-Strasburgo | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 28 febbraio 2021) Alle ore 17:00 scendono in campo, gara della 27a giornata di1, massimo campionato francese. Ilprimo in classifica deve tenere a distanza il Psg, vittorioso nella trasferta di Dijon e ora a -1 dalla vetta. Non sarà semplice però sbarazzarsi dello, invischiato nella lotta per non retrocedere. Analizziamo la situazione e ledi. Il momento di forma delLa squadra allenata da Christophe Galtier dovrà reagire all’eliminazione dall’Europa League per mano dell’Ajax (sconfitta sia all’andata che al ritorno) e alla vittoria del Psg, ora distante solo un punto. Se consideriamo solo le gare di campionato, ilha perso ...

Francia >1 2020/2021 13:00 AS Monaco - Stade Brest 15:00 Angers SCO - RC Lens FC Lorient - AS Saint - Étienne Nîmes Olympique - FC Nantes Stade Reims - Montpellier HSC 17:00 Lille - Strasbourg. All'82' Danilo ha sigillato il risultato sul 4-0 finale che ha permesso alla squadra di Pochettino di riavvicinarsi al Lille capolista, ora a -1 ma con una partita in meno.