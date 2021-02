Liga | l’Atletico batte il Villarreal 2-0 e allunga di nuovo in vetta

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 1 marzo 2021)Madrid del Cholo Simeone2-0 ilancora in testa alla classifica in attesa del Real Madrid in campo domani sera contro la Real Sociedad. Ai colchoneros basta un autogol e la rete nella ripresa di Joao Felix, che stendono il sottomarino giallo e che portano a quota 58 gli uomini di Simeone, a +6 dal Real e a +5 dal Barcellona. Foto: Twitter Atletico L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.