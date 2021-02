Lidia Menapace: partigiana, pacifista e femminista (Di domenica 28 febbraio 2021) Ha combattuto una guerra attraverso il coraggio di usare gesti e parole, mai armi. Lei, che credeva nella politica e nella partecipazione pacifica alle battaglie, è stata una delle donne più importanti della storia del nostro Paese. È stata l’anticipatrice di tantissime lotte nonché la pioniera di altri mondi e strade ancora da costruire. Chi è Lidia Menapace Lidia Menapace è stata tante cose, ma la ricorderemo come la staffetta partigiana e la femminista pacifista instancabile. Una donna appassionata e mai stanca, sempre impegnata attivamente nella politica, come dimostra anche il suo ruolo di senatrice della Repubblica Nata a Novara nel 1924, Lidia Brescia, assume il cognome che tutti conosciamo solo dopo essere convolata a nozze con il mario Nene, ... Leggi su dilei (Di domenica 28 febbraio 2021) Ha combattuto una guerra attraverso il coraggio di usare gesti e parole, mai armi. Lei, che credeva nella politica e nella partecipazione pacifica alle battaglie, è stata una delle donne più importanti della storia del nostro Paese. È stata l’anticipatrice di tantissime lotte nonché la pioniera di altri mondi e strade ancora da costruire. Chi èè stata tante cose, ma la ricorderemo come la staffettae lainstancabile. Una donna appassionata e mai stanca, sempre impegnata attivamente nella politica, come dimostra anche il suo ruolo di senatrice della Repubblica Nata a Novara nel 1924,Brescia, assume il cognome che tutti conosciamo solo dopo essere convolata a nozze con il mario Nene, ...

