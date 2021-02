L'ex addetto stampa della regina: "Il principe Carlo convocato in ospedale dal padre per discutere del futuro della famiglia" (Di domenica 28 febbraio 2021) “Il principe Carlo convocato al capezzale del padre Filippo in ospedale per discutere del futuro della famiglia reale”: è quanto da Dickie Arbiter, ex addetto stampa della regina Elisabetta. A riportare le dichiarazioni dell’uomo, che è stato al servizio di Sua Maestà dal 1988 al 2000, è il Daily Mail Arbiter, che è stato al servizio di Sua Maestà dal 1988 al 2000, ha precisato che il duca di Edimburgo ha chiesto la presenza di suo figlio presso l’ospedale londinese King Edward VII lo scorso weekend. La notizia arriva mentre il 99enne marito della regina Elisabetta ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 febbraio 2021) “Ilal capezzale delFilippo inperdelreale”: è quanto da Dickie Arbiter, exElisabetta. A riportare le dichiarazioni dell’uomo, che è stato al servizio di Sua Maestà dal 1988 al 2000, è il Daily Mail Arbiter, che è stato al servizio di Sua Maestà dal 1988 al 2000, ha precisato che il duca di Edimburgo ha chiesto la presenza di suo figlio presso l’londinese King Edward VII lo scorso weekend. La notizia arriva mentre il 99enne maritoElisabetta ...

