Lecco-Juventus U23 4-0, D'Agostino: "Abbiamo costruito una famiglia" (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Lecco batte in casa la Juventus U23 nella 27a giornata del campionato di Serie C girone A, con lo score di 4-0, frutto delle segnature firmate da Capogna, Azzi, Iocolano e Capoferri. Risultato certamente positivo per gli uomini di D'Agostino, sempre più coscienti della propria forza. Le dichiarazioni postgara di D'Agostino Davvero bella e preziosa la vittoria che il Lecco si regala in questo weekend contro la Juventus U23, spazzata via con un poker da favola. Agli stessi microfoni del Lecco Calcio, nel dopopartita, D'Agostino ha dichiarato: "All'inizio avevamo costruito un gruppo, ora una famiglia e quando si costruisce una famiglia ci vuole più tempo. I ragazzi ora sono una ...

