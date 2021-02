Lecce, bambina di 11 anni azzannata alla gola da un lupo cecoslovacco (Di domenica 28 febbraio 2021) Una bambina di undici anni è stata azzannata alla gola da un cane mentre si trovava nella casa di campagna di alcuni amici di famiglia, in Salento. È accaduto a Lecce, mentre la bimba stava giocando con una sua coetanea, figlia dei proprietari del lupo cecoslovacco. Leggi anche >> Badanti scomparsi a Siracusa: Alessandro e Luigi “giustiziati a colpi di pistola”, autopsia sconvolgente bambina azzannata alla gola da un cane lupo cecoslovacco: trasportata in ospedale non è in pericolo di vita Stando a quanto riferito da Fanpage.it che si rifà alle cronache locali, le due bambine avrebbero deciso di avvicinarsi al cane che si trovava a distanza di ... Leggi su urbanpost (Di domenica 28 febbraio 2021) Unadi undiciè statada un cane mentre si trovava nella casa di campagna di alcuni amici di famiglia, in Salento. È accaduto a, mentre la bimba stava giocando con una sua coetanea, figlia dei proprietari del. Leggi anche >> Badanti scomparsi a Siracusa: Alessandro e Luigi “giustiziati a colpi di pistola”, autopsia sconvolgenteda un cane: trasportata in ospedale non è in pericolo di vita Stando a quanto riferito da Fanpage.it che si rifà alle cronache locali, le due bambine avrebbero deciso di avvicinarsi al cane che si trovava a distanza di ...

