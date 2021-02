Le previsioni meteo di lunedì 1 marzo

(Di domenica 28 febbraio 2021) – Cielo in prevalenza sereno al Nord, ampi soleggiamenti al Centro. Nuvole e schiarite al Sud ma senza fenomeni di rilievo. – Sarà un inizio di settimana all’insegna del bel tempo sulle regioni italiane con le temperature che faranno registrare un lieve aumento al Centro e al Nord. Nord – L’alta pressione garantirà una giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali Cielo sereno e ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore alla luce dell’alta pressione che interesserà la zona. Le temperature faranno registrare un nuovo aumento con le massime che raggiungeranno i 18 gradi. Centro – Cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni centrali Cielo in prevalenza sereno anche sulle regioni centrali. Possibili addensamenti interesseranno la Sardegna ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i ...

