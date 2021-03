Le novità di Nintendo da non perdere nel 2021 | dai nuovi giochi Pokémon ai rumor su Switch Pro

(Di domenica 28 febbraio 2021) IlDirect ePresents hanno svelato molte sorprese, tra cui la versione rimasterizzata di The Legend of Zelda: Skyward Sword IlDirect ePresents hanno svelato molte sorprese: ricapitoliamo insieme cosa tenere d'occhio nei prossimi mesi

Ultime Notizie dalla rete : novità Nintendo

Spaziogames.it

...serie ( Harvest Moon ) che tanto successo ha avuto nel corso degli anni su console Sony e... sebbene in questo nuovo capitolo della serie ci sia qualchenelle meccaniche di gioco (come ...Un'altraè che i tre Pokémon iniziali provengono da diverse regioni e non dalla stessa: ci ... Testi correlati 0 Pokémon Legends: Arceus annunciato perSwitch NEWS. Scritto da Fabrizia ...