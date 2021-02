Le mascherine scomode e maleodoranti finiscono nel mirino: il ministro Bianchi pronto ad intervenire (Di domenica 28 febbraio 2021) Le mascherine "scomode e maleodoranti" distribuite dal governo finiscono nel mirino e questa volta pare che il ministro dell'Istruzione sia pronto ad intervenire. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 febbraio 2021) Le" distribuite dal governonele questa volta pare che ildell'Istruzione siaad. L'articolo .

orizzontescuola : Le mascherine scomode e maleodoranti finiscono nel mirino: il ministro Bianchi pronto ad intervenire - clikservernet : “Nelle scuole arrivano mascherine scomode e maleodoranti”: alcuni i presidi non le danno agli studenti. Il caso sul… - Noovyis : (“Nelle scuole arrivano mascherine scomode e maleodoranti”: alcuni i presidi non le danno agli studenti. Il caso su… - annalisaterruzz : @StaseraItalia Scuola primaria: distribuzione mascherine made Arcuri . 'Maestra non darmele ne ho un sacco a casa!'… - FrSocialista : Chiediamo al @MIsocialTW di fornire ai ragazzi delle scuole, mascherine FFP2 appropriate, le mascherine ad oggi for… -