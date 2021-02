Le Indagini di Lolita Lobosco le anticipazioni della puntata di domenica 28 febbraio su Rai 1 (Di domenica 28 febbraio 2021) Le Indagini di Lolita Lobosco, la fiction di Rai 1 con Luisa Ranieri, le anticipazioni della puntata di domenica 28 febbraio 2021 Proseguono Le Indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri nei panni del vicequestore protagonista della nuova serie giallo-rosa. La serie è di Luca Miniero e si ispira ai romanzi di Gabriella Genisi. L’appuntamento è per le 21:25 su Rai 1. La fiction ha in totale 4 episodi, è una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction. E’ prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti, e andrà in onda in quattro serata a partire da domenica 21 febbraio. Le Indagini di Lolita ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 28 febbraio 2021) Ledi, la fiction di Rai 1 con Luisa Ranieri, ledi282021 Proseguono Ledicon Luisa Ranieri nei panni del vicequestore protagonistanuova serie giallo-rosa. La serie è di Luca Miniero e si ispira ai romanzi di Gabriella Genisi. L’appuntamento è per le 21:25 su Rai 1. La fiction ha in totale 4 episodi, è una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction. E’ prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti, e andrà in onda in quattro serata a partire da21. Ledi...

Camilla_Italy : RT @Raiofficialnews: Torna l’affascinante vicequestore protagonista de #LeIndaginiDiLolitaLobosco, con Luisa Ranieri, stasera in prima visi… - Raiofficialnews : Torna l’affascinante vicequestore protagonista de #LeIndaginiDiLolitaLobosco, con Luisa Ranieri, stasera in prima v… - infoitcultura : 'Le Indagini di Lolita Lobosco' su Rai1 - AgenziaOpinione : RAI 1 * “ LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO “: « NELL’EPISODIO DAL TITOLO “ SOLO PER I MIEI OCCHI “, IL VICEQUESTORE VE… - infoitcultura : 'Le indagini di Lolita Lobosco', anche un'attrice mottolese nella puntata di domenica sera Le foto -