Le indagini di Lolita Lobosco: la trama della prossima puntata, la terza (Di domenica 28 febbraio 2021) Cosa succederà nella prossima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, in onda domenica 7 marzo 2021 su Rai 1? Nella terza puntata della serie tv, dal titolo Spaghetti All’assassina, il vicequestore verrà richiamata al mattino dalle grida dei passanti, e così, dopo essere stata allertata, si precipiterà nel ristorante vicino casa sua, dove servono i famosi “spaghetti all’assassina”, per capire quanto successo. Sarà proprio qui, secondo le anticipazioni della terza puntata di Lolita Lobosco, che verrà rinvenuto il cadavere del cuoco Geppino Schirone, detto “Pap’russ’. Un nuovo caso di omicidio che, in un primo momento, sembrerà essere senza presunti colpevoli. Pian ... Leggi su tpi (Di domenica 28 febbraio 2021) Cosa succederà nellade Ledi, in onda domenica 7 marzo 2021 su Rai 1? Nellaserie tv, dal titolo Spaghetti All’assassina, il vicequestore verrà richiamata al mattino dalle grida dei passanti, e così, dopo essere stata allertata, si precipiterà nel ristorante vicino casa sua, dove servono i famosi “spaghetti all’assassina”, per capire quanto successo. Sarà proprio qui, secondo le anticipazionidi, che verrà rinvenuto il cadavere del cuoco Geppino Schirone, detto “Pap’russ’. Un nuovo caso di omicidio che, in un primo momento, sembrerà essere senza presunti colpevoli. Pian ...

UnDueTreBlog : Le indagini di Lolita Lobosco - Puntate, anticipazioni e trama della fiction di Raiuno con Luisa Ranieri. - Lorenza72831682 : RT @Raiofficialnews: Torna l’affascinante vicequestore protagonista de #LeIndaginiDiLolitaLobosco, con Luisa Ranieri, stasera in prima visi… - MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Le indagini di Lolita Lobosco, stasera in tv: orario, quante puntate sono, trama e anticipazione dell'episodio di domeni… - FinarMariasole : RT @Raiofficialnews: Torna l’affascinante vicequestore protagonista de #LeIndaginiDiLolitaLobosco, con Luisa Ranieri, stasera in prima visi… - AlbertoFuschi : Le indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri, anticipazioni di stasera. #leindaginidilolitalobosco… -