Le Indagini di Lolita Lobosco: anticipazioni terza puntata di domenica 7 marzo 2021 (Di lunedì 1 marzo 2021) Le Indagini di Lolita Lobosco Luca Miniero firma Le Indagini di Lolita Lobosco, la nuova fiction di Rai 1 con protagonista Luisa Ranieri. Quattro puntate, tratte dai romanzi di Gabriella Genisi e prodotte da Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, che portano in scena la vita privata e professionale di una donna volitiva, dal temperamento non comune e con il coraggio di restare femminile sempre, anche in un universo popolato da uomini in divisa che fanno fatica a prenderla sul serio. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate episodio per episodio. 1×03 Spaghetti all’Assassina: Lolita, quel ristorante a pochi metri da casa sua, neanche lo conosce. È mattina presto quando, richiamata dalle grida allarmate dei passanti, si ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 1 marzo 2021) LediLuca Miniero firma Ledi, la nuova fiction di Rai 1 con protagonista Luisa Ranieri. Quattro puntate, tratte dai romanzi di Gabriella Genisi e prodotte da Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, che portano in scena la vita privata e professionale di una donna volitiva, dal temperamento non comune e con il coraggio di restare femminile sempre, anche in un universo popolato da uomini in divisa che fanno fatica a prenderla sul serio. A seguire tutte le, aggiornate episodio per episodio. 1×03 Spaghetti all’Assassina:, quel ristorante a pochi metri da casa sua, neanche lo conosce. È mattina presto quando, richiamata dalle grida allarmate dei passanti, si ...

Phranca11 : Quando sei di Bari e guardi le indagini di Lolita Lobosco : ???????? - infoitcultura : Stasera in tv, oggi 28 febbraio 2021: Le indagini di Lolita Lobosco e Live Non è la D'Urso - infoitcultura : Le indagini di Lolita Lobosco: anticipazioni del secondo episodio - infoitcultura : Le anticipazioni della seconda puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco - infoitcultura : Le indagini di Lolita Lobosco, Solo per i miei occhi: Anticipazioni della Seconda Puntata -