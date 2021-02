“Le direttive erano chiare..” Attacco al veleno di Selvaggia Roma al “GF Vip”, Signorini nel caos. Ecco cos’ha detto (Di domenica 28 febbraio 2021) La trentenne Selvaggia Roma, come sappiamo, ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Durante i giorni di permanenza nella Casa di Cinecittà si può dire che si sia data da fare e che non abbia di certo fatto annoiare i telespettatori. Come non ricordare, infatti, quando aveva flirtato con l’ex velino Pier Paolo Pretelli. Il ragazzo, in effetti, nell’appartamento più famoso d’Italia è stato oggetto di attenzioni di tre belle gieffine. Oltre a Selvaggia, quindi, anche Elisabetta Gregoraci aveva provato a instaurare un rapporto con lui, anche se, oggi, l’ex moglie di Briatore ha parlato di semplice amicizia nei suoi confronti. Comunque sia, alla fine, l’ha spuntata Giulia Salemi che attualmente lo sta aspettando con trepidazione fuori dal reality. L’attesa, però, è ancora breve, dato che l’imminente finale è ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 28 febbraio 2021) La trentenne, come sappiamo, ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Durante i giorni di permanenza nella Casa di Cinecittà si può dire che si sia data da fare e che non abbia di certo fatto annoiare i telespettatori. Come non ricordare, infatti, quando aveva flirtato con l’ex velino Pier Paolo Pretelli. Il ragazzo, in effetti, nell’appartamento più famoso d’Italia è stato oggetto di attenzioni di tre belle gieffine. Oltre a, quindi, anche Elisabetta Gregoraci aveva provato a instaurare un rapporto con lui, anche se, oggi, l’ex moglie di Briatore ha parlato di semplice amicizia nei suoi confronti. Comunque sia, alla fine, l’ha spuntata Giulia Salemi che attualmente lo sta aspettando con trepidazione fuori dal reality. L’attesa, però, è ancora breve, dato che l’imminente finale è ...

