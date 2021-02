Le bordate deI presidente Ance Ascoli, Ubaldi: 'La Paita dice: cinque miliardi sono pochi per la Liguria. E da noi invece nessuno che fiata' (Di domenica 28 febbraio 2021) 'Meno male che ci siete stati voi del Corriere Adriatico che con quella campagna sul disastro delle infrastrutture tra luglio e agosto avete tirato secchiate d'acqua a tutti. Dopodiché abbiamo ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 28 febbraio 2021) 'Meno male che ci siete stati voi del Corriere Adriatico che con quella campagna sul disastro delle infrastrutture tra luglio e agosto avete tirato secchiate d'acqua a tutti. Dopodiché abbiamo ...

emilio05714955 : RT @Morenozagor: Le edicole scompaiono una a una e presto non ne resterà nessuna, a leggere fumetti ormai siamo quattro reduci che li comp… - PollicinoAndrea : RT @Morenozagor: Le edicole scompaiono una a una e presto non ne resterà nessuna, a leggere fumetti ormai siamo quattro reduci che li comp… - Monlue66 : RT @Morenozagor: Le edicole scompaiono una a una e presto non ne resterà nessuna, a leggere fumetti ormai siamo quattro reduci che li comp… - leboudoird : RT @Morenozagor: Le edicole scompaiono una a una e presto non ne resterà nessuna, a leggere fumetti ormai siamo quattro reduci che li comp… - Morenozagor : Le edicole scompaiono una a una e presto non ne resterà nessuna, a leggere fumetti ormai siamo quattro reduci che… -