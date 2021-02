L’attacco del direttore dello Spallanzani: «C’è chi lavora perché la pandemia non abbia mai fine: basta inseguire le varianti, studiamole e vacciniamo» (Di domenica 28 febbraio 2021) Un post su Facebook e il direttore sanitario dello “Spallanzani” di Roma, Francesco Vaia, butta un’ombra preoccupante sul lavoro di lotta al Covid del Paese. «Senza tentennamenti. Non inseguiamo le varianti, studiamole; non assecondiamo chi auspica e lavora perché non abbia mai fine». Il post controverso di Vaia in prima battuta sembrava attaccare chi di fatto ha responsabilità nella gestione della pandemia, contestando la strategia finora seguita di inseguire i contagi e impegnarsi poco nel contrasto alla diffusione dei casi a cominciare con più vaccinazioni. Parole dure che inevitabilmente hanno scatenato polemiche sui social, che hanno spinto l’esperto a un successivo chiarimento. «Molto ... Leggi su open.online (Di domenica 28 febbraio 2021) Un post su Facebook e ilsanitario” di Roma, Francesco Vaia, butta un’ombra preoccupante sul lavoro di lotta al Covid del Paese. «Senza tentennamenti. Non inseguiamo le; non assecondiamo chi auspica enonmai». Il post controverso di Vaia in prima battuta sembrava attaccare chi di fatto ha responsabilità nella gestione della, contestando la strategia finora seguita dii contagi e impegnarsi poco nel contrasto alla diffusione dei casi a cominciare con più vaccinazioni. Parole dure che inevitabilmente hanno scatenato polemiche sui social, che hanno spinto l’esperto a un successivo chiarimento. «Molto ...

ilriformista : Il retroscena sull'attacco in Repubblica Democratica del #Congo nel quale hanno perso la vita l'ambasciatore Luca A… - ispionline : È morto in Congo, ucciso in un attacco a un convoglio dell'Onu, l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, ex studente… - Agenzia_Ansa : #Congo, colpito un convoglio internazionale nei pressi della città di Goma. Morti l'ambasciatore italiano, un carab… - LucaMana82 : L'ingresso del GP Arabia Saudita nel calendario della #F1 era stato accolto con molte - comprensibili - critiche. F… - BBWIN1 : RT @Riccardo_Tim: @marcodemeu L'attacco concentrato della sinistra a Renzi è una copertura del vuoto politico di tutti i partiti. Distrazio… -

Ultime Notizie dalla rete : L’attacco del Attanasio e Iacovacci, i funerali di Stato: «Angoscia per giustizia disattesa» Il Mattino