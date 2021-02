L’Atalanta deve dimenticare il Real e non sottovalutare la Samp (Di domenica 28 febbraio 2021) È ancora alta la rabbia per la partita persa contro il Real in Champions, ma la Dea deve nuovamente pensare al campionato rendendo visita nel lunch match alla Sampdoria. Tornando per un attimo a mercoledì, L’Atalanta ha certamente subito dei torti arbitrali, ma nonostante questo ha tenuto testa, con un uomo in meno, per quasi 70 minuti ai Galacticos che solo nel finale sono riusciti a trovare un gol abbastanza casuale. Chiaro che ora servirà un’impresa a Madrid per superare il turno, ma ancora una volta i nerazzurri hanno dimostrato che non si trovano per caso nel gotha del calcio europeo. Ora, però, testa e concentrazione di nuovo sul campionato, che propone agli atalantini una trasferta certamente insidiosa, anche perché da qualche tempo a questa parte i blucerchiati sembrano essersi ritrovati. Pur essendo infatti ... Leggi su bergamonews (Di domenica 28 febbraio 2021) È ancora alta la rabbia per la partita persa contro ilin Champions, ma la Deanuovamente pensare al campionato rendendo visita nel lunch match alladoria. Tornando per un attimo a mercoledì,ha certamente subito dei torti arbitrali, ma nonostante questo ha tenuto testa, con un uomo in meno, per quasi 70 minuti ai Galacticos che solo nel finale sono riusciti a trovare un gol abbastanza casuale. Chiaro che ora servirà un’impresa a Madrid per superare il turno, ma ancora una volta i nerazzurri hanno dimostrato che non si trovano per caso nel gotha del calcio europeo. Ora, però, testa e concentrazione di nuovo sul campionato, che propone agli atalantini una trasferta certamente insidiosa, anche perché da qualche tempo a questa parte i blucerchiati sembrano essersi ritrovati. Pur essendo infatti ...

