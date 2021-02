L’assassino di Ilenia Fabbri era già sotto casa prima che sua figlia uscisse

Leggi su vanityfair

(Di domenica 28 febbraio 2021) Colpevole o innocente? Per tutti Ilenia Fabbri, la donna uccisa in circostanze misteriose a Faenza, in provincia di Ravenna, sarebbe vittima di un complotto ordito dall’ex marito Claudio Nanni. L’uomo, dal quale la quarantaseienne era separata da tempo, avrebbe ingaggiato un sicario per ammazzarla mentre lui era in viaggio con la loro figlia, Arianna. Motivo: dopo una separazione burrascosa, l’ex moglie gli aveva fatto causa per ottenere un indennizzo di 100mila euro per il lavoro svolto con lui mentre erano sposati. Ma Nanni, che per il delitto è indagato a piede libero, nega: «Non c’entro». La figlia, che ha ventuno anni e viveva con la mamma, lo difende: «Non è stato il mio babbo, l’ho anche visto piangere». Anche la sua nuova compagna lo sostiene: «È un uomo premuroso, non sarebbe mai stato capace di progettare una cosa del genere». Intanto gli investigatori cercano di fare chiarezza in una storia che è un vero e proprio rompicapo. Ricostruiamola dall’inizio.