La variante azzurra durera? Intanto siamo riusciti a non passare la palla indietro

A preoccupare è la diffusione dellainglese: Nizza e altre famose località della Costa, come Cannes, Antibes e le relative aree, saranno in lockdown per la terza volta dall'inizio ...Nei prossimi due fine settimana , da venerdì alle 18 a lunedì alle 6 , a Nizza e nelle altre località sul mare della Costa, le più colpite dallainglese, torna il lockdown: le uscite di casa saranno consentite solo con un attestato, per un'ora di tempo, e in un raggio di cinque chilometri dal proprio ...In Costa Azzurra, e soprattutto a Nizza, si trova il focolaio più grosso del Vecchio Continente ed è la variante inglese la più invasiva. Il sindaco della città ha detto che la situazione è catastrofi ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Coronavirus nel mondo, lockdown nel week-end in Costa Azzurra. Oms: 'In Brasile tragedia' ...