La seconda battaglia del Don Trump riparte | obiettivo 2024

(Di domenica 28 febbraio 2021) “We will be back, in some form”. Sono state queste le ultime parole pronunciate da Donaldmeno di sei settimane fa, mentre con Melania lasciava per l’ultima volta la Casa Bianca. “Ritorneremo, in qualche modo” diceva, prima di consegnarsi a un periodo di quasi costante buio mediatico, “agevolato” dalla chiusura dei suoi profili social sulle principali piattaforme. Un silenzio che si è fatto giorno dopo giorno una voce che preannunciava roboanti annunci dal palco di Orlando, Florida, teatro del Cpac, Conferenza dei conservatori americani. L’annuncio clamoroso che alcuni attendevano, la candidatura alle presidenziali del, non c’è.lancia però dal palco dal design “nazi” la suapolitica, autoproclamandosi leader incontrastato del Partito Repubblicano. “Sono qui davanti ...