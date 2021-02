La Sea Watch non si ferma più e vuole mettere ancora in Italia (Di domenica 28 febbraio 2021) Mauro Indelicato L'Ong tedesca ha effettuato nelle scorse ore altre due operazioni nel Mediterraneo centrale: adesso la Sea Watch 3 ha 317 migranti a bordo e potrebbe chiedere di sbarcare in Italia Sono due gli interventi portati a termine oggi da Sea Watch 3, la nave dell'omonima Ong tedesca in navigazione nel Mediterraneo centrale. In mattinata si era avuta notizia di un primo salvataggio di migranti, con 77 persone fatte salire a bordo della nave diventata famosa dopo lo speronamento, nel giugno del 2019, di una motovedetta della Guardia di Finanza all'ingresso del porto di Lampedusa quando al timone vi era Carola Rackete. nodo 1730940 Poche ore dopo, la stessa Ong tedesca ha fatto sapere di un altro salvataggio con ulteriori 97 migranti tirati a bordo. In totale, negli ultimi tre giorni sono state quattro le ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 28 febbraio 2021) Mauro Indelicato L'Ong tedesca ha effettuato nelle scorse ore altre due operazioni nel Mediterraneo centrale: adesso la Sea3 ha 317 migranti a bordo e potrebbe chiedere di sbarcare inSono due gli interventi portati a termine oggi da Sea3, la nave dell'omonima Ong tedesca in navigazione nel Mediterraneo centrale. In mattinata si era avuta notizia di un primo salvataggio di migranti, con 77 persone fatte salire a bordo della nave diventata famosa dopo lo speronamento, nel giugno del 2019, di una motovedetta della Guardia di Finanza all'ingresso del porto di Lampedusa quando al timone vi era Carola Rackete. nodo 1730940 Poche ore dopo, la stessa Ong tedesca ha fatto sapere di un altro salvataggio con ulteriori 97 migranti tirati a bordo. In totale, negli ultimi tre giorni sono state quattro le ...

Piero42395724 : RT @autocostruttore: La Sea Watch in acque libiche con 147 migranti a bordo. ... Di nuovo...! Possibile che nessuno abbia le palle di schie… - monikindaaaa : RT @autocostruttore: La Sea Watch in acque libiche con 147 migranti a bordo. ... Di nuovo...! Possibile che nessuno abbia le palle di schie… - Daniele32791779 : @vfeltri Sea Watch catturata in acque Libiche con 147 parlamentari di centro sx e giornalai a bordo. Orfini e Mig… - Daniele32791779 : @PSenaldi Sea Watch catturata in acque Libiche con 147 parlamentari di centro sx e giornalai a bordo. Orfini e Mig… - Daniele32791779 : @LaVeritaWeb Sea Watch catturata in acque Libiche con 147 parlamentari di centro sx e giornalai a bordo. Orfini e… -