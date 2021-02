La Sardegna prima regione in zona bianca: cosa si può fare e cosa no (Di domenica 28 febbraio 2021) Ottime notizie per l’Isola che questa estate ha dovuto affrontare momenti drammatici a causa del covid 19. Negli ultimi mesi, complici anche i viaggi praticamente quasi azzerati tra le regioni, la Sardegna ha visto la situazione migliora nettamente di settimana in settimana. E da lunedì 1 marzo 2021, la Sardegna entra in zona bianca. E’ la prima regione italiana a conquistare la zona bianca, una bellissima notizia davvero per tutti, non solo per il popolo sardo che da domani potrà godersi qualcosa in più rispetto al resto di Italia. In zona bianca infatti ci sono molte meno restrizioni anche se si invita la popolazione a non abbassare la guardia. Per far si che la situazione in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 28 febbraio 2021) Ottime notizie per l’Isola che questa estate ha dovuto affrontare momenti drammatici a causa del covid 19. Negli ultimi mesi, complici anche i viaggi praticamente quasi azzerati tra le regioni, laha visto la situazione migliora nettamente di settimana in settimana. E da lunedì 1 marzo 2021, laentra in. E’ laitaliana a conquistare la, una bellissima notizia davvero per tutti, non solo per il popolo sardo che da domani potrà godersi qualin più rispetto al resto di Italia. Ininfatti ci sono molte meno restrizioni anche se si invita la popolazione a non abbassare la guardia. Per far si che la situazione in ...

Corriere : Sardegna diventa zona bianca È la prima regione in tutta Italia - repubblica : ?? Covid, Sardegna prima zona bianca del Paese. Ordinanza di Speranza: rosse Basilicata e Molise, arancioni Lombardi… - Daniele_Manca : Sardegna diventa zona bianca. È la prima regione in tutta Italia, rimane solo obbligo mascherina e distanziamento,… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Basilicata e Molise in zona rossa, Lombardia, Marche e Piemonte passano in area arancione, Sarde… - ele9061 : RT @MariaV75811: Buon pomeriggio?? La Sardegna, da lunedì, sarà la prima regione bianca. Speriamo sia di buon auspicio per tutte le altre! h… -