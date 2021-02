La richiesta dei laender tedeschi | ' Ai giovani il vaccino AstraZeneca ancora inutilizzato'

matteosalvinimi : #Salvini: Il ministero delle Disabilità era una nostra richiesta. Necessario recuperare spazio di vita per i milion… - mirellaliuzzi : Approvato oggi in Consiglio dei Ministri il nuovo Ministero della Transizione Ecologica come da richiesta #M5S e im… - matteosalvinimi : Mi fa piacere che i sindaci e il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini siano sulla mia stessa linea rig… - todorov_denis : RT @LaVeritaWeb: Proseguono nel silenzio dei media le udienze preliminari sulla richiesta di rinvio a giudizio di 24 imputati. Le nuove per… - isha0086 : RT @Cartabellotta: #EMA il 10 febbraio ha chiarito che ??Non ha mai ricevuto richiesta di autorizzazione condizionata al commercio per #Sput… -

Ultime Notizie dalla rete : richiesta dei

AGI - Agenzia Italia

... la quale non diede credito alle favole narrate dal Sindaco prediligendo la disaminadati certi enumeri a disposizione. Seguì una formaledi chiarimenti rivolti al Comune da parte ...Molte ragioni sono alla base di un rallentamentovaccini AstraZeneca in Germania: le preoccupazioni per gli effetti collaterali, l'efficacia del vaccino, e la raccomandazione di utilizzarlo solo per i minori di 65 anni. Per rimediare allo scarso ...È iniziato l'interrogatorio di garanzia di Alberto Genovese, l'imprenditore del web finito in carcere il 6 novembre per aver stordito con droghe e stuprato una 18enne in ...È iniziato l'interrogatorio di garanzia di Alberto Genovese, l'imprenditore del web finito in carcere il 6 novembre per aver stordito con droghe e stuprato una 18enne in ...